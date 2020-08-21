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Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün cuma günü bir müjde açıklayacağını söylerken bunun Türkiye'nin Karadeniz'de çok ciddi bir doğal gaz rezervi olduğu konuşuluyor. Müjdeyi açıklamak için beklenmesinin nedeni ise rezervin kontrol edilmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları
21.08.2020 07:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:47

Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dediği müjdeye çevrildi. Kulislerden gelen bilgilere göre Türkiye Karadeniz'de çok ciddi bir doğal gaz rezervi bulundu. Ancak, bu rezervin müjdesi verilmek için yaklaşık bir ay beklendi. Beklenme nedeni ise rezervle ilgili gerekli çalışmaların yapılması.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili şunları yazdı "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayana kadar müjdenin ne olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Sınırlı sayıda bir kadronun bildiği müjdenin açıklanması, düzenlenecek bir programla gerçekleştirilecek.

"BİR ARA PANİK YAŞANDI"

Programın hazırlıkları bir süredir gizli olarak yürütülüyormuş. Ama bir ara bir panik yaşanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince, hazırlıkları yapan ekip bir an 'Eyvah! Yoksa burada mı açıklayacak?' diye panik olmuş. Ama Cumhurbaşkanı 'cuma günü' dediği için rahatlamışlar.

"1 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ"

Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş. Ama emin olmak için bir süre inceleme yapılmış. Rezerv hesaplamaları, hacim, derinlik gibi teknik testleri gerçekleştirilmiş. Bu testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diye açıklama yapmazdı."

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