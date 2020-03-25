Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
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Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Erdoğan açıklamasında bir grafik paylaşarak bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri de paylaştı.

25.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi

Erdoğan paylaşımında ayrıca, "En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek, Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak, 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak, Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak, KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek, Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek, Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek, İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek, 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek, Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak, Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek, Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu

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