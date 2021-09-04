Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan davet üzerine Rize'nin Salarha Beldesi'nde vatandaşlarla kıraathanede çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

RİZE - Cumhurbaşkanı Erdoğan davet üzerine Rize'nin Salarha Beldesi'nde vatandaşlarla kıraathanede çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. Gününde açılışını gerçekleştirdiği Salarha Tüneli'nden geçti. Beldeden geçtiği sırada çay içmeye davet edilen Erdoğan vatandaşın talebini kırmadı ve belde deki bir kıraathanede onlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Erdoğan'a kıraathanede Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir