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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen törenle 10 millet bahçesi daha hizmete açılıyor. Böylece açılan millet bahçesi sayısı 23'e yükselecek. 2023 yılına kadar 81 ilin tamamına millet bahçesi açılması hedefleniyor.

05.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:10

Daha önce 13 millet bahçesi açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle 10 millet bahçesinin daha toplu açılışı yapılıyor. Böylece açılan millet bahçesi sayısı 23'e yükselecek. 2023 yılına kadar 81 ilin hepsine millet bahçesi yapılması hedefleniyor.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 9 ayrı şehrimizdeki 10 millet bahçemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm insanlığın 5 Haziran Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.

"81 İL HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13'ünü 2 yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

"81 İLİMİZDE ÖRNEK ALANLAR OLUŞTURDUK"

Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi oldukça istikrarsız bir şekilde ilerlemiştir. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin - 1 milyon arasında yeni konut inşaa etmiştir. Başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri ile bunu daha da hızlandırdık. Şehirlerimiz gelişirken, park - çocuk oyun alanları gibi alanları da ihmal etmedik. Böylece 81 il ve ilçelerimizde örnek alanlar oluşturduk.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İPTAL ETTİK"

Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti. 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşımız maske, mesafe ve temizlik kuralarına uymalı. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz."

AÇILAN MİLLET BAHÇELERİ NEREDE?

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara 'da düzenlenen törenle açılan projeler arasında İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan millet bahçeleri bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açıyor

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