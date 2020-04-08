SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere... - Ekonomi
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere taşıdı Edirne'de kurulu bulunan ve Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından İpekyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını açıklamasının...

08.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere taşıdı

EDİRNE - Edirne'de kurulu bulunan ve Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından İpekyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını açıklamasının ardından, çalışanlarının evini fabrikaya çevirip milyonlarca maske üretimine başladı.

Fabrikayı çalışanın evine taşıdı

Kısa bir süre önce çalışanlarını sağlık güvenliği için ücretli izne çıkaran İpekyol fabrika yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para ile maske satışının yasak olduğunu belirterek, "Devlet olarak halkımıza biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız." açıklamasının ardından karar alarak maske ihtiyacını karşılamak ve maske üretimine katkılarını büyütmek için çalışanlarının evine fabrikadaki makineleri taşıyıp kısa sürede maske üretime başladı.

Üretilen maskeler teslim edilmeye başlandı

Fabrikadaki makinelerin evlerine taşınmasının ardından hemen 55 bin maske üreten işçiler, üretilen 40 bin maskeyi fabrika yönetiminin aracılığıyla sağlık çalışanlarına verilmek üzere Edirne Valiliği'ne, 15 bin maskeyi de Mardin Derik Kaymakamlığına teslim etti.

Hedef ayda 5 milyon maske üretmek

İlk etapta ayda 1.5 milyon maske üretimi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen fabrika işçileri, ilerleyen dönemde ayda 5 milyon maske üretip Sağlık Bakanlığına bağışlayacaklarını ifade ederek, yaşanan zor günlerin atlatılması için İpekyol ailesi olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandıklarını vurguladılar.

Sağlık Müdürlüğünün belirlediği kıyafetlerle çalışıyorlar

Sağlık Müdürlüğünün belirlediği koşullarda, maske, tulum ve eldiven gibi koruyucu ürünler kullanarak evlerinde cerrahi maske üreten işçilerden bazıları olan, Songül Dağlı, Canan Pekgökçen ve Yasemin Yıldırım "Devletimizin ve milletimizin yanında olmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirmek hem bizler hem de fabrikamız için gurur verici. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Var gücümüzle üretimimizi devam edeceğiz" açıklamasında bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Ekonomi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi Ekonomi
Ekonomiye koronavirüs darbesi! Hazine tarihin en büyük açığını verdi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Son dakika: Koronavirüse karşı Ar-Ge projelerinde çalışacaklara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Boris Johnson Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası ünlü firmadan flaş karar... İpekyol fabrikayı evlere... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:55:32. #1.14#
title