CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DEN HELİKOPTERLE AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki programa da helikopterle gitti. Erdoğan Hadımköy'deki açılış töreninin ardından helikopterle Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

Kaynak: DHA