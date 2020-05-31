CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DEN HELİKOPTERLE AYRILDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DEN HELİKOPTERLE AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

31.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki programa da helikopterle gitti. Erdoğan Hadımköy'deki açılış töreninin ardından helikopterle Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DEN HELİKOPTERLE AYRILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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