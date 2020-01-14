Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

14.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekirse (Suriye) rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte...
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