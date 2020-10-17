Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı

17.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:10

Yeni doğal gaz müjdesini vermek için helikoptere binerek İstanbul'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini iniş yaptı. Erdoğan, Karadeniz'deki yeni gaz rezervi miktarını açıklayacak.

İstanbul'da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Az önce gemiye iniş yapan Erdoğan'ın milyonların merakla beklediği müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı

GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi vermişti. Erdoğan, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı

BÖLGEDE 800 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV BULUNUYOR

Fatih sondaj gemisi, ağustos ayında Tuna 1 olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfetti. Söz konusu gazın 2023 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yapılan sondaj çalışmalarının bin metre daha derinliğe ineceğini belirterek, keşfedilen gaz miktarının artabileceğini söylemişti. Uzmanlara göre, bölgede toplam 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı

Kaynak: Haberler.com / METİN BAŞAR

İlgili Haberler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı
Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Seda Sayan Sadri Alışık Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Füze Otomobil Ak Parti Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 15:10:54. #1.14#
title