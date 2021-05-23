Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Haberler | Spor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu Şampiyonlar Ligi şampiyonlarına Cumhurbaşkanı sürprizi "Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik ediyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Ampute Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu

Şampiyonlar Ligi şampiyonlarına Cumhurbaşkanı sürprizi

"Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik ediyorum"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Ampute Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışını yaptığı organizasyon, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Ampute Şampiyonları Lig finalinde ise Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu maçı Fatih Şentürk ve Kudrat'ın golleriyle 3-1 kazanan Şahinbey Ampute tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu

Şahinbey Belediye Ampute takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tebrik telefonu geldi. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu ile tüm Gazianteplileri şampiyonluktan ötürü tebrik etti.

"Şahinbey Ampute takımını tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, "Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. İnşallah kısa sürede ayarlayarak şampiyonları misafir edelim. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başarıyı ve kupayı Türk milleti ile Filistin halkına armağan ettiklerini ifade etti. Şampiyonluk için çok çaba sarf ettiklerini belirten Tahmazoğlu, Türkiye olarak Ampute Dünya Kupası'nda da şampiyon olmak istediklerini buna yönelik çalışmalarına ara vermeden başardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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