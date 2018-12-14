Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Liderine Taziye Telefonu

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye ağabeyi Halid Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde vefat eden Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.