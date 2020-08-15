Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında ekonomi ve Doğu Akdeniz'le ilgili mesajlar veren Erdoğan, "Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi aya kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur" dedi.

Rize'de 33 kalem eser ve hizmetin yatırım bedelinin 525 milyon TL olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim. Bir yandan çevreyi koruyacak diğer yandan bu imkanlardan azami derecede istifade etmenin yollarını arayacağız. Bölgemizdeki değerleri de milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Sadece bugün değil son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek Çay Çarşısı'nı önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız. Dün, ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Prof. Dr. Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Koronavirüs salgınından kurtulamadı, Rabbim kendisini rahmetiyle kuşatsın diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMINA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Ortaköy, Kantarlı, Diktaş ve Kocaköprü tarihi köprülerini restore ettik. Yapımı süren projelerin önemi bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Rize-Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002'de 24.4 milyon lira ödenmişti. Biz 2019'da 176 milyon lira destek ödemesi yaptık. Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton alım yapılmışken, 2019'da 517 bin tona çıkardık. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık, aldığım haber memnuniyetti. Fındık için son 8 yılda 40,4 alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da tatminkar seviyede açıkladık.

AK PARTİ'NİN KURULUŞUNUN 19. YILI

Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayı ile iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma ünvanını kara karşımıza kara gözümüze bakarak vermiyor. Hizmete, duruşa, işe bakıyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkilerle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Samimi olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz.

"EKONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMAYA, DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARIMIZI KORUMAYA ODAKLANDIK"

Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi aya kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur. Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak, çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin önünde takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Milletimizle el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. İnşallah yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak.