HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında ekonomi ve Doğu Akdeniz'le ilgili mesajlar veren Erdoğan, "Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi
15.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi aya kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur" dedi.

Rize'de 33 kalem eser ve hizmetin yatırım bedelinin 525 milyon TL olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim. Bir yandan çevreyi koruyacak diğer yandan bu imkanlardan azami derecede istifade etmenin yollarını arayacağız. Bölgemizdeki değerleri de milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Sadece bugün değil son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek Çay Çarşısı'nı önümüzdeki yılın eylül ayına kadar tamamlayacağız. Dün, ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Prof. Dr. Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Koronavirüs salgınından kurtulamadı, Rabbim kendisini rahmetiyle kuşatsın diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMINA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Ortaköy, Kantarlı, Diktaş ve Kocaköprü tarihi köprülerini restore ettik. Yapımı süren projelerin önemi bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Rize-Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002'de 24.4 milyon lira ödenmişti. Biz 2019'da 176 milyon lira destek ödemesi yaptık. Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton alım yapılmışken, 2019'da 517 bin tona çıkardık. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık, aldığım haber memnuniyetti. Fındık için son 8 yılda 40,4 alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da tatminkar seviyede açıkladık.

AK PARTİ'NİN KURULUŞUNUN 19. YILI

Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayı ile iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Özellikle milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma ünvanını kara karşımıza kara gözümüze bakarak vermiyor. Hizmete, duruşa, işe bakıyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkilerle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Samimi olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz.

"EKONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMAYA, DOĞU AKDENİZ'DE HAKLARIMIZI KORUMAYA ODAKLANDIK"

Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi aya kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, gerçek gündemi budur. Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak, çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin önünde takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Milletimizle el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. İnşallah yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak.

Manşet

Haberler

Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Yaşam
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Ağustos Gaziantep
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 17:47:51. #1.15#
title