Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e Gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve garnizon komutanları uğurladı. - ANKARA