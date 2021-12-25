Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir...
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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