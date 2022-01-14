Çukurova Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı 2 bin 500 lira

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesinde görev yapan memurlara verilen sosyal denge tazminatı yüzde 100 oranında artış sağlanarak 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, artıştan dolayı teşekkür eden Tüm Yerel Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soyulgan, belediye memurlarının durumunu iyileştirmek için verilen sosyal denge tazminatının yüzde 100 artışla 2 bin 500 liraya çıkarıldığını belirterek, "Başkanımız bizi hiç üzmüyor. Her zaman memurların, çalışanların yanında yer alıyor. İmkanlar ölçüsünde en iyi koşulları sağlıyor. Tüm üyelerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, her zaman emeğin ve emekçinin yanında yer aldıklarını söyledi. Bu tavırlarının devam edeceğini kaydeden Çetin, "Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa işlerinde de o kadar verimli olur. Biz tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızın durumunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Sosyal denge tazminatındaki artışı da bu anlayışla yaptık. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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