Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

15.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:45

Gaziantep'te manevra yaptığı sırada yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te manevra yaptığı sırada yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde Mustafa Öğüt idaresindeki 36 AS 570 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada yol kenarında daha önce açılmış olan 4 metrelik çukura düştü. Kazada sürücü Öğüt ve yanındaki iki arkadaşı yaralandı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Resul Yanbul/İHA)

Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Baraja uçan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Baraja uçan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Cami inşaatından düşen işçi yaralandı
Cami inşaatından düşen işçi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Ersin Tatar Vladimir Putin Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Deniz Seki Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Arda Turan Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Daha Fazla Vaniköy Antalya Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 23:45:32. #1.14#
title