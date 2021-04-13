Çukura düşen otomobil kaza yaptı
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Çukura düşen otomobil kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çukura düşen otomobil kaza yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına kazılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına kazılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Azaplı köyünden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan Cemal Çalhan idaresindeki 02 AAB 342 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsü karayoluna kazılan çukura düşerek şarampole savruldu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mikdat Çalhan ile Hatice Çalhan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Çukura düşen otomobil kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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