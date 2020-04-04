Cristiano Ronaldo ve serbest vuruşlar Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunda kulüp ve Milli Takım bazında şu ana dek 43 maça çıktı.

Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunda kulüp ve Milli Takım bazında şu ana dek 43 maça çıktı. Portekizli yıldız bu maçlarda yalnızca üç asist yaparken 39 gol atmayı başardı. Fakat kariyerinin başından beri adeta bir mit hâlini alan serbest atışlarda büyük bir sorun yaşıyor. Zira Ronaldo, Opta’nın verilerine göre son 40 serbest vuruşunda 25 defa baraja tosladı. Üç şut dışarıya giderken bir şut direkte patladı ve 11 kez de kaleciyi geçemedi.

Tabii serbest atışlardan ürettiği gol sayısında yaşadığı kısırlık yalnızca son 40 şut için geçerli değil. Zira Ronaldo, 2018’in ilk aylarından beri kullandığı serbest atışlarda gol bulabilmiş değil.

Takım

Serbest atışlardan bulduğu gol

Sporting CP, 2002-03

0

Manchester United, 2003-09

13

Real Madrid, 2009-18

32

Juventus, 2018-günümüz

0

Portekiz, 2003-günümüz

9

Şimdi bir de 2010’lardaki karnesine sezon sezon göz atalım.

Sezon

Takım

Serbest atışlardan bulduğu gol

2009-10

Real Madrid

6

2010-11

Real Madrid

5

2011-12

Real Madrid

4

2012-13

Real Madrid

3

2013-14

Real Madrid

5

2014-15

Real Madrid

2

2015-16

Real Madrid

3

2016-17

Real Madrid

3

2017-18

Real Madrid

1

2018-19

Real Madrid

0

2019-20

Real Madrid

0