Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda
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Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Juventus'la yolları ayıran Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a geri döndü. Transferin açıklanmasının ardından ise sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Paylaşım sayısı 2 milyonu aşarken futbolseverler Portekizli yıldızın, eski kulübüne geri dönmesini sevinçle karşıladı.

Juventus'tan ayrılacağının netleşmesinin ardından adı sık sık Manchester City'le anılan Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu. 12 yıl sonra İngiliz devine dönen Portekizli yıldız, sosyal medyayı salladı.

PAYLAŞIM SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

En son 2009 yılında Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz devine dönmesi futbolseverler tarafından sevinçle karşılandı. Yeni sezonda Portekizli yıldızı, Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla görmek için sabırsızlanan kullanıcıların yaptığı paylaşım sayısı 2 milyonu geçti.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda
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Ali Gülhan
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Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrası kıyamet kopuyor! Paylaşımların sayısı çılgınlık boyutunda - Haberler Spor
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