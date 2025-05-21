Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?
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Son günlerde Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

Portekizli dünya yıldızının Al Nassr ile yollarını ayıracağı ve yeni bir kulüp arayışına girdiği konuşuluyor. Galatasaray'ın bu süreçte devreye girdiği iddia edildi?. Peki, Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

CRİSTİANO RONALDO GALATASARAY'A MI GELECEK?

Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'agelmesi için çalışmalar yapıldığı ileri sürüldü ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (d. 5 Şubat 1985, Funchal, Madeira), Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da forma giyen ve Portekiz millî futbol takımının kaptanlığını yapan Portekizli futbolcudur. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilir. Beş Ballon d'Or ve dört Altın Ayakkabı kazanarak bir Avrupalı olarak bu ödülü en çok kazanan oyuncu, 2020 yılında Ballon d'Or Rüya Takımına seçilmiştir. Yedi lig şampiyonluğu, beş FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere toplamda 35 kupa kazanmıştır. Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maça (183) çıkan, gol (140) atan ve asist (42) yapan oyuncudur. 1200'den fazla resmî maça çıkan birkaç futbolcudan birisidir ve kariyeri boyunca 900'den fazla gol atmıştır. IFFHS ve diğer medya kuruluşlarına göre futbol tarihinin en golcü oyuncusudur.

Ronaldo, üst düzey kariyerine Sporting'de başladı. 2003 yılında İngiliz takımı Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier League şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon euro (80 milyon £) değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. 2012 ve 2018 yılları arasında üst üste altı sezon boyunca turnuvayı en golcü oyuncu olarak tamamladı. Ronaldo, Real Madrid ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, iki Copa del Rey, üç UEFA Süper Kupası ve üç Kulüpler Dünya Kupası kazandı. 2018'de İtalyan kulübü Juventus'a ilk 100 milyon euro (88 milyon £) değerinde bir transferle imza attı; bu, bir İtalyan kulübü ve 30 yaş üstü bir oyuncu için en pahalı transfer oldu. İki Serie A şampiyonluğu, iki Supercoppa Italiana kupası ve bir Coppa Italia kazandı ve Serie A'nın En Değerli Oyuncusu oldu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan liglerini gol kralı olarak bitiren ilk futbolcu oldu. 2021'de Manchester United'a döndü ve sözleşmesi 2022'de feshedilmeden önce kulübün en golcü oyuncusu olarak tek sezonunu tamamladı. 2023'te En-Nasr'a imza attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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