Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Aşı randevu alımı! Aşı takip sistemi giriş!
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Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Aşı randevu alımı! Aşı takip sistemi giriş!

Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Aşı randevu alımı! Aşı takip sistemi giriş!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Aşı randevu alımı! Aşı takip sistemi giriş!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Peki, Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? Aşı randevu alımı! Aşı takip sistemi giriş!

COVİD GEÇİRENLER NE ZAMAN OLACAK?

Covid geçirenlerin koruyuculuk süreci bir müddet daha devam etmesi sebebiyle ilk sırada yer alan kişilere öncelik verildi. COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

MHRS COVİD Aşı randevusu alma ekranı 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle sağlık çalışanları için erişime açıldı. Öncelikli sınıfta yer alan sağlık çalışanlarının randevu alabileceği ekran, ilerleyen süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip olan kişiler için de açılacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

Aşı randevusu için tıklayınız

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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