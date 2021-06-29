Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
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Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Haberler | Ekonomi

- Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı Covid-19 normalleşme süreciyle birlikte evlenecek çiftlerin düğün yapmaya hazırlanması Malatya'da düğün çerezcilerinin yoğun mesaisini başlattı.

- Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı

MALATYA - Covid-19 normalleşme süreciyle birlikte evlenecek çiftlerin düğün yapmaya hazırlanması Malatya'da düğün çerezcilerinin yoğun mesaisini başlattı.

Korona virüs salgını nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftler, 1 Temmuz'da başlayacak normalleşme süreciyle düğünlerini yapmaya başlayacaklar. Malatya'da düğünlerde kuruyemiş dağıtılması geleneği de Covid-19 engeline takılmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte düğün çerezcilerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Düğün hazırlığı yapan çiftler, 1 Temmuz sonrası için sipariş vermeye başladı.

Esnaf Nurettin Özdemir, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar doğrultusunda zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "1 Temmuz'da yasakların kalkmasıyla, düğün çerezlerine ilgi yoğun olacaktır. Ülke olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Malatya'mızda kayısı sezonu olduğundan dolayı insanlarımız şuanda, kayısılarıyla meşgul. Malatyalılar düğünlerini genelde kayısı hasadından sonraya bırakıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyenler oldu. Hafta içi de düğünler oluyor. Şuan düğün salonlarındaki doluluk oranına bakıldığında düğün salonları dolu" dedi.

"Kayısı sezonundan sonra işlerde yoğun olmaya başlayacak"

Kayısı hasadının bitmesiyle Malatya'da düğünlerin başlayacağını belirten Özdemir, " Kayısı hasadının bitmesiyle birlikte düğün çerezlerinin yoğunluğu başlayacaktır. Her sene olduğu gibi çerez fiyatları gecen seneye göre biraz yükseldi. Doların yüksek olması ihracatta etki yapması iç piyasaya da etkisi oluyor. Bazı ürünlerde yağmurdan dolayı azalmalar yaşanıyor. Yağmur ve yağış almadığı için nohutta azalma olunca, kabak çekirdeğinde azalma oluyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Pandemi olmadan önce çok çerez satıyorduk. Şimdi düğünler kalabalık olmadığı için çok çerez satamıyoruz. Çerezin fiyatı kalitesine göre değişiyor" şeklinde konuştu.

"Pandemi döneminde evlenmek zor iş"

Pandemi sürecinde düğün yapmanın zor olduğunu ifade eden vatandaş Yaşar Doğan, " Kuzenimin düğünü var biz de onun için çerez bakıyoruz. Fiyatlar uygun, pandemi şartlarına göre esnaflarımızda biraz sıkıntıdaydı. Esnaflarımız fiyatları fazla yansıtmamış imkanlarımız doğrultusunda bir şeyler yapacağız. Pandemi sürecinde düğün yapmak zor. Pandemiden önce evlendim şartlar daha iyiydi. Ama şimdi şartlar biraz daha zor" ifadelerini kullandı.

Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı
Covid-19 engeline takılan düğün çerezcilerinde yoğun mesai başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez

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