Çorum'da otomobilin altında patlayıcı bulunmasıyla ilgili tutuklu sayısı ikiye çıktı
Çorum'da otomobilin altına patlayıcı yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan zanlıya yardım ettiği öne sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.
SAKARYA (AA) - Çorum'da otomobilin altına patlayıcı yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan zanlıya yardım ettiği öne sürülen şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hatun Demir'e ait 19 AAB 163 plakalı otomobilin altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili çalışmayı derinleştirdi.
Ekipler, soruşturma kapsamında tutuklanan K.K'ye yardım ettiği iddiasıyla Ş.G'yi gözaltına aldı.
İncelemede Ş.G'nin, olay günü K.K ile olayın yaşandığı Sakarya 3. Cadde'deki ev ve otomobili fotoğrafladığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ikiye çıktı.
6 Ocak'ta Sakarya 3. Cadde'de 19 AAB 163 plakalı otomobilin altından gelen sesleri duyan Hatun Demir, park ettiği aracının altında şüpheli paket olduğunu görerek durumu polise bildirmiş, bulunan patlayıcı fünyeyle imha edilmişti. Patlama nedeniyle caddede park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana gelmişti. Demir'in ifadesi doğrultusunda K.K. tutuklanmıştı.
AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri