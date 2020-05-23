Çorum'da Mayıs ayında kar sürprizi
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Çorum'da Mayıs ayında kar sürprizi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bilikte Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

Çorum'da Mayıs ayında kar sürprizi
23.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:45

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bilikte Çorum'da kar yağışı etkili oldu.

İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir çok yerleşim bölgesinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Çorum Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı. Açıklama da, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Bilal Arıcı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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