Çorum'da karantinada olması gerekirken pazarda satış yapan kişi KYK yurduna yerleştirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gerekirken pazarda satış yaptığı tespit edilen kişi, polis ve sağlık ekiplerince KYK yurdunda karantinaya alındı.