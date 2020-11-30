Son dakika haber! - Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi

Son dakika haberi... - Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi Çorum'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.