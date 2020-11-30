Son dakika haber! - Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi
30.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:10
Son dakika haberi... - Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi Çorum'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.
- Çorum'da 'kaçak içki' operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi
ÇORUM - Çorum'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, araçta ve bağ evinde bin 863 litre kaçak içki, 1 adet alkol yoğunluk ölçer 31 adet viski aroma kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN