Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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Hacıpaşa, Çorum, Güncel

Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağı Hacıpaşa ve Cerit köyleri civarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan iş makinesi, dedektör ile kazma ve küreklere el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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