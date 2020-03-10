Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Çorum'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağı Hacıpaşa ve Cerit köyleri civarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, dedektör ile kazma ve küreklere el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA