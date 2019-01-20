Çorum'da Akü Hırsızlığı
Çorum'da akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Çorum'da akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kent merkezinin çeşitli bölgelerinde park halindeki kamyonlardan akü çalışması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Hurdacıların yoğun bulunduğu bölgelerde araştırma yapan polis, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.Ç. (19), U.Ç. (17) ve M.A.K'yi (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve U.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların sakladıkları ve sattıkları kişilerden temin edilen aküler sahiplerine verildi.
Kaynak: AA