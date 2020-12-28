Çorlu'da Sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Özellikle, Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde yağış nedeniyle aksamalar yaşanan trafik akışına polis ekipleri müdahale ederken, su birikmesi beklenen bazı bölgelerde ise belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında ıslanmaktan korundu.

Meteoroloji yetkilileri Çorlu'da hava sıcaklığının 12 derece olduğunu ve sağanak yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel