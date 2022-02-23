Contentos (COS) nedir? COS coin yorum ve grafiği! COS coin nedir?

COS coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle COS coin hakkında COS coin twitter, COS coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, COS coin yorum ve grafiği! COS coin nedir? COS coin geleceği nedir? COS coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

COS COİN YORUM!

COS coin yorum ve COS yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok COS coin investing, COS coin twitter, COS coin forum ve COS coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki COS coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış COS coin yorumları COS coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar COS hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra COS Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre COS coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

COS COİN NE KADAR?

COS coin kaç dolar?

COS coin anlık olarak $ 0.107083 değerindedir. (00.10)

COS coin kaç TL?

COS coin anlık olarak ₺0.2251 değerindedir. (00.10)

COS coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺900,491,768 ( +17.51% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺2,224,429,711 ( +17.49% )

Hacim: ₺634,017,243 ( +572.22% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.6447

Dolaşan Arz: 4.00B COS

COS COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

COS coin anlık olarak $ 0.107083 değerindedir. (00.10)

COS coin değeri son 24 saatte -1.18% değer kaybetmiştir.

COS coin son 7 günde 0% değer kaybetmiştir.

COS COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

COS COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!



Görsel: investing.com

COS COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

COS COİN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

COS COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

COS COİN NEDİR?

Contentos'un vizyonu, "yazar haklarını korurken içeriğin özgürce üretilmesine, dağıtılmasına, ödüllendirilmesine ve ticaretinin yapılmasına izin veren merkezi olmayan bir dijital içerik topluluğu" oluşturmaktır. Contentos, içerik oluşturmayı ve küresel çeşitliliği teşvik etmeye ve içeriğin haklarını ve değerini kullanıcılara iade etmeye çalışır.

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İzlenebilir Telif Hakkı İşlemi

Blockchain teknolojisi, telif hakkı kimlik doğrulamasının ve işleminin tamamen izlenebilir olmasını sağlar.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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