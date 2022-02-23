Conflux (CFX) coin nedir? CFX coin yorum ve grafiği!

CFX coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle CFX coin hakkında CFX coin twitter, CFX coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, CFX coin yorum ve grafiği! CFX coin nedir? CFX coin geleceği nedir? CFX coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

CFX COİN YORUM

CFX coin yorum ve CFX yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok CFX coin investing, CFX coin twitter, CFX coin forum ve CFX coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki CFX coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış CFX coin yorumları CFX coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar CFX hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra CFX Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre CFX coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

CFX COİN NEDİR?

Conflux, içerik oluşturucuların, toplulukların ve pazarların sınırlar ve protokoller arasında bağlantı kurmasını sağlar

Yüksek Verim: Çığır açan Tree-Graph konsensüs algoritmamız, onay sürelerini azaltmak ve TPS'yi artırmak için blokların ve işlemlerin paralel işlenmesini kullanır.

Güvenli: Conflux, protokol düzeyinde artırılmış güvenlik ve yeniden girişe karşı koruma sağlamak için yüksek düzeyde test edilmiş bir PoW konsensüsü kullanır.

Birlikte çalışabilir: ShuttleFlow, Conflux üzerine inşa edilmiş, birden çok protokol arasında sorunsuz varlık aktarımlarına olanak tanıyan, ışık hızında, zincirler arası bir varlık köprüsüdür.

Ölçeklenebilir: Conflux, güvenlik veya ademi merkeziyetçilikten ödün vermeden diğer blok zincirlerinin fikir birliği darboğazını ortadan kaldırarak eşsiz bir ölçeklenebilirlik sağlar.

Dahili Staking: Yerleşik stake faizi, yenilikçi DeFi uygulamaları için bir temel sağlar. Stake edilen tokenler şu anda ek token ihracıyla oluşturulan yıllık %4 oran alıyor.

Düşük Ücretler: Ücret Sponsorluk Mekanizmamız, cüzdan bakiyesi sıfır olan kullanıcıların hala blok zinciri ile etkileşim kurmasına olanak tanır. Sponsorlar, kullanıcı katılımına yardımcı olmak için başka bir kullanıcının işlem ücretlerinin bir kısmını veya tamamını öder.

CFX COİN NE KADAR?

CFX coin kaç dolar?

CFX coin anlık olarak $ 0,129440 değerindedir. (23.30)

CFX coin kaç TL?

CFX coin anlık olarak ₺1.79 değerindedir. (23.30)

CFX coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺2,545,357,751 ( +22.75% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺2,587,142,647 ( +23.31% )

Hacim: ₺477,951,719 ( +246.65% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.1759

Dolaşan Arz: 1.43B CFX

CFX COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

CFX coin anlık olarak $ 0,129440 değerindedir. (23.30)

CFX coin değeri son 24 saatte 23.80% değer kazanmıştır..

CFX coin son 7 günde -% değer kaybetmiştir.

CFX COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

CFX COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

CFX COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

CFX COİN 3 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

CFX COİN 1 YILLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coincapmarket.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com - Gündem