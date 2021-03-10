Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
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Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

10.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:02
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Evde bakım, giyim yardımı, hoşgeldin bebek gibi projelere imza atan Kayapınar Belediyesi bu kez çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde bulundu.

Evde bakım, giyim yardımı, hoşgeldin bebek gibi projelere imza atan Kayapınar Belediyesi bu kez çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için önemli bir hizmete imza attı. Glutensiz 16 gıda ürünün yer aldığı destek paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Piyasada az bulunan ve yüksek fiyatlara satıldığı için çölyak hastalarının almakta güçlük çektiği ürünler, Kayapınar Belediyesi Kadın Birimi tarafından, ilçede tespit edilen 130 aileye veriliyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, "İlçemizdeki çölyak hastalığı bulunan hemşehrilerimizin tespitlerini yaptık. Tüketebildikleri glutensiz ürünleri belirledik. Gıda paketlerini hastalarımıza ulaştırmaya başladık. Kayapınar'da ikamet eden çölyak rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanabilecek" dedi. - DİYARBAKIR

Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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