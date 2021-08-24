Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı lig maçına yüzlerce futbolsever aşısız ve biletsiz olmasına rağmen stada girmek istedi. Emniyet güçleri uyarılarda bulunsa da necite değişmedi. İçeri giremeyen taraftarlar stat dışından takımlarına destek oldu.
Bordo-Mavililer'in Sivasspor ile oynadığı lig maçına prosedürlere uymayan yüzlerce taraftar girmek istedi. Emniyet güçleri bu futbolseverlerin girişine izin vermedi. Aşılarını olmayan ve bileti bulunmayan taraftarlar, şartları karşılamamasına rağmen giriş için şartları zorladı, ancak emniyet güçleri kibar bir üslupla buna izin vermedi.
STAT DIŞINDA TAKİP EDİLDİ
Ensonhaber'in aktardığı habere göre; içeri giremeyen taraftarlar, takımlarına stat dışında destek verdi. Bordo-Mavililer, bu mücadeleyi 2-1 kazandı.