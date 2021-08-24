Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
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Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı

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Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı lig maçına yüzlerce futbolsever aşısız ve biletsiz olmasına rağmen stada girmek istedi. Emniyet güçleri uyarılarda bulunsa da necite değişmedi. İçeri giremeyen taraftarlar stat dışından takımlarına destek oldu.

Bordo-Mavililer'in Sivasspor ile oynadığı lig maçına prosedürlere uymayan yüzlerce taraftar girmek istedi. Emniyet güçleri bu futbolseverlerin girişine izin vermedi. Aşılarını olmayan ve bileti bulunmayan taraftarlar, şartları karşılamamasına rağmen giriş için şartları zorladı, ancak emniyet güçleri kibar bir üslupla buna izin vermedi.

Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı

STAT DIŞINDA TAKİP EDİLDİ

Ensonhaber'in aktardığı habere göre; içeri giremeyen taraftarlar, takımlarına stat dışında destek verdi. Bordo-Mavililer, bu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
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Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı - Haberler Spor
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