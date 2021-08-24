Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı lig maçına yüzlerce futbolsever aşısız ve biletsiz olmasına rağmen stada girmek istedi. Emniyet güçleri uyarılarda bulunsa da necite değişmedi. İçeri giremeyen taraftarlar stat dışından takımlarına destek oldu.