Çok özledikleri okullarını oyunlarına taşıdılar
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Çok özledikleri okullarını oyunlarına taşıdılar

Çok özledikleri okullarını oyunlarına taşıdılar TOKAT - Tokat'ta, sokağa çıkma iznini kullanan minikler okul ortamını bahçeye taşıyarak hem ders yaptı hem de eğlenme fırsatı buldu.

27.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:23

Çok özledikleri okullarını oyunlarına taşıdılar

TOKAT - Tokat'ta, sokağa çıkma iznini kullanan minikler okul ortamını bahçeye taşıyarak hem ders yaptı hem de eğlenme fırsatı buldu.

Yurt genelinde normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıktı. İzinden faydalanan bazı çocuklar aileleri ile birlikte parklara giderek eğlenirken, bazı çocuklar ise evlerinin bahçelerinde okul ortamı oluşturarak ders yaptı. Açık havada okul özlemini gideren minikler derslerinde korona virüs önlemlerini de gözden geçirdi. Öğretmen rolünü üstlenen 7 yaşındaki Nazlı Melek, tahtaya yazdığı soruları arkadaşlarının çözmesini istedi. Sınıf arkadaşları ile birlikte ders çalışan minikler teneffüs yaparak eğlenmeyi de ihmal etmedi. 7 yaşındaki Nazlı Melek, korona virüs nedeniyle günleri evde geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izni ile dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Bahçede derslerle ilgili öğretmencilik oynuyoruz. Korona virüse karşı çok fazla kişiyle temas etmemeliyiz. Yapmamız gerekenler ise ellerimizi sık sık yıkmalıyız" dedi.

Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Duru Beyzanur ise dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bahçede eğlenceli ders yapıyoruz. Öğretmencilik oynuyoruz, teneffüslerde ip atlıyoruz. Korona virüse karşı önlem olarak maskelerimizi bir gün kullanmalıyız. Günde 20 saniye süresince ellerimizi sabunlamalıyız. Korona da korkmuyorum çünkü ben evde kalma kuralına uyuyorum" diye konuştu.

7 yaşındaki Pınar da okul ve arkadaşlarını çok özlediği için öğretmencilik oynadıklarını ifade ederek, "Korona virüs bizleri öldürmek için dışarı çıkmamızı istiyor ama biz dışarı çıkmıyoruz. Virüsten korunmak için yiyeceklerimize dikkat ediyoruz. Anne ve babama çok yakından sarılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Süheyla Yüksekkaya ise çocukların okul arkadaşları ile 3. izin günü bir araya gelerek değerlendirdiğini ifade ederek, "Okulu bahçeye taşıdık, bir nebzede olsa okul özlemlerini gidermiş oluyorlar. Bu sayede mutlu oluyor çocuklarımız" dedi.

Çok özledikleri okullarını oyunlarına taşıdılar

Kaynak: İHA

Manşet

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