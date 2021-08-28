Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı
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Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı

Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan'da bal sağım dönemi başladı.

Ardahan'da bal sağım dönemi başladı.

Doğal bal için bitki florası ideal bir konuma sahip olan Ardahan'da arıcılar yeni sezon bal mahsullerini almaya başladı. Çocukluktan bu yana babalarının yanında arıcılığı öğrenen Sudenaz ve Sılanaz Özdemir kardeşler, bal sağımında babalarına destek oluyor. 16 yaşındaki arıcı Sılanaz Özdemir, 2021 yılının iyi geçmediğini söyleyerek, "Kuraklık tüm arıcıları etkiledi. Kovan başına 4 ila 5 kilo arasında bal elde edebildik. Ama gelecek yıldan ümitliyiz" dedi.

Sudenaz Özdemir'de kuraklık nedeniyle sahada çalışamadıklarını fakat bal süzümüne yardımcı olduklarını ifade ederek, "Bu işi severek yapıyoruz. Bu yıl istediğimiz gibi olmasa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz" dedi.

Baba Mehmet Özdemir de, çiçek balı bal üretiminde kuraklık nedeniyle rekoltede büyük düşüş beklendiğini söyleyerek, "2021 yılı Ardahan'da kurak geçti. Biz 1850 rakımda konuşlandık, arılarımız da güçlü olmasına rağmen kovan başına 4 kilo elde edebildik. Ama maalesef 30 yıldır bu işle uğraşmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaşmamıştık. 30 yıldır böyle bir şey görülmedi. Yani kurak olmasına rağmen bal elde edebiliyorduk. Fakat bu yıl çok farklı geçti. Bazı arıcılar bal alamadan sezonu kapatmak zorunda kaldılar" dedi. - ARDAHAN

Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı
Coğrafi işaretli balda sağım dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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