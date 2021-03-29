COD Warzone sistem gereksinimleri 2021 - COD Warzone minimum, önerilen sistem gereksinimleri

Cod Warzone sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Call of Duty: Warzone, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için 10 Mart 2020'de piyasaya sürülen ücretsiz bir battle royale video oyunudur . Oyun 2019 daki Call of Duty: Modern Warfare'in bir parçasıdır, ancak satın alınmasını gerektirmez. Warzone Infinity Ward ve Raven Software tarafından geliştirildi ve Activision tarafından yayınlandı. COD Warzone minimum sistem gereksinimleri, COD Warzone önerilen sistem gereksinimleri...

Warzone ''Verdansk'' adlı kurgusal bir şehirde geçmekte 150 oyuncular arasında çevrimiçi çok oyunculu mücadele sağlar ve hem de özellikleri çapraz platform oyun hem oyunlar arasında ve çapraz platform ilerlemesini düzenler.

Oyunda Plunder ve Battle Royal olmak üzere iki mod bulunmaktadır. Oyunun açılışında üç kişilik bir kapasiteye izin verildi. Bir hafta sonra 17 Mart 2020'de Warzone'a solo mod eklendi.

14 Mart 2020'de Activison, Warzone'un ilk 4 günde 15 milyondan fazla indirmeyi aştığını duyurdu.

Warzone iki oyun moduna sahiptir; Battle Royal ve Plunder. Savaş royale gibi oyunlar tarafından popüler bir tarz olmakla Fortnite "yağma" oyun modu mekanik oyun para birimine ilişkin ve Warzone kişilere özeldir. Call of Duty serisinin "Blakcout" modunu takiben Call of Duty serisindeki ikinci ana battle royal oyunudur. Warzone, donanımlı cihazlara olan bağımlılığı azaltarak ve bunun yerine Cash adlı yeni bir oyun içi para birimini teşvik ederek Black Ops 4'ten farklıdır. Warzone, tek bir maçta 150 oyuncuya kadar destekliyor ve bu da diğer battle royal oyunlarında görülen 100 oyuncunun tipik boyutunu aşıyor.

COD WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB RAM

HDD: 175GB HD alanı

Video: NVIDIA GeForce GTX 670/ GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son Hizmet Paketi)

CPU: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X işlemci

RAM: 12 GB RAM

HDD: 175GB HD alanı

Video: NVIDIA GeForce GTX 970/ GTX 1660 veya Radeon R9 390/ AMD RX 580

DirectX: DirectX 12 uyumlu sistem gerektirir

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX Uyumlu