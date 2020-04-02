Çocukları salgın stresinden korumak için anahtar kelime 'İletişim' İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoloji Bölümü uzmanları, koronavirüs salgınının psikolojik etkileri üzerinde durarak, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için sağlıklı bir iletişim sürecinin önemine dikkati çekti.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoloji Bölümü uzmanları, koronavirüs salgınının psikolojik etkileri üzerinde durarak, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için sağlıklı bir iletişim sürecinin önemine dikkati çekti.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan sosyal izolasyon kuralları hayatın doğal akışını önemli ölçüde değiştirdi. Sosyal mesafelerin artmasıyla beraber alınan tüm tedbirler toplumda aynı zamanda korku, kaygı ve çaresizlik duygularının artmasına neden oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İHÜ Psikoloji Bölümü uzmanları, salgın sürecinden en çok çocukların etkilenebileceğine ve bu süreçte çocuklarla iletişimin önemine işaret etti.

"Verdiğiniz bilgiler, çocuğunuzun yaşı ve zihinsel gelişim evresine uygun olsun"

Değerlendirmede, "Birinci adımda çocuğunuza 'koronavirüs' denince ne anladıklarını sorun. Bildiklerinden ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu tespit edin. Doğru bilgileri destekleyip, yanlış bilgileri düzeltin. Düzeltme sırasında verdiğiniz bilgiler, çocuğunuzun yaşı ve zihinsel gelişim evresine uygun olsun. Yaşına uygun yeterli bilgiler verin, bütün bir süreci anlamlandırmasını beklemeyin.

İkinci adımda çocuğunuzun kendi bakış açısından anlattıkları üzerine neler hissettiğini ifade etmesini isteyin. Korku ve kaygılarını dile dökmesi ve paylaşması için yüreklendirin. Bazı çocuklar duygularını paylaşma noktasında daha başarılıdırlar. Koronavirüs hakkında ne bildiğini öğrendikten sonra ne hissettiğini konuşmanız faydalı olacaktır. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklar 'hissin' ne olduğunu bilmeyebilirler. Bu nedenle, soruyu "İçinden ne geçiyor?" şeklinde de sorabilirsiniz.

Üçüncü adımda virüsün nasıl kontrol altında tutulabileceğini konuşmak yararlı olacaktır. Çocuklar yaşadıkları korku ve kaygı ile birlikte çaresizlik hissedebilirler. Bu noktada kontrolümüzde olan durumları anlatmak çocuklar için rahatlatıcı bir etki sağlayabilir. Örneğin, 'Virüsün bulaşmasını ve yayılmasını nasıl engelleyebiliriz?' konusu üzerine konuşabilirsiniz. Özellikle hijyen kurallarını hatırlatıp, neyi neden yapması gerektiği ile ilgili yaşına uygun düzeyde açıklamalar yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA