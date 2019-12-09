Çocuk, giremediği bara ateş açtı
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Çocuk, giremediği bara ateş açtı

Edirne'de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

09.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:56
Çocuk, giremediği bara ateş açtı

'de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Edirne'de 18 yaşından küçük diye bara alınmayan U.S isimli çocuk, kurusıkı silahla barın önünde çevreye rastgele ateş etmeye başladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede silahıyla birlikte gözaltına alınan şahıs Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk U.S çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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