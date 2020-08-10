Cizre'de 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
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Cizre'de 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Cizre'de 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
10.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:25

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri araçta dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada aracın sol arka kapısına zulalanmış 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. (22) ve S.Y. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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