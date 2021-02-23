Citroen, e-Berlingo ile tüm beklentileri karşılıyor

Berlingo'nun üstün pratiklik ve çok yönlülük özelliklerini bünyesinde barındıran e-Berlingo, elektromotoruyla sessiz ve konforlu bir yolculuk sunarken aynı zamanda emisyondan arındırılmış bir sürüş de sunuyor.

Berlingo'nun üstün pratiklik ve çok yönlülük özelliklerini bünyesinde barındıran e-Berlingo, elektromotoruyla sessiz ve konforlu bir yolculuk sunarken aynı zamanda emisyondan arındırılmış bir sürüş de sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni Citroen e-Berlingo aktif bir yaşam süren kullanıcılar için ideal yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Berlingo'nun elektrikli versiyonu 280 km'ye (WLTP normu) varan elektrikli sürüş menzili sunarken, ferah bir iç mekan, modülerlik ve pratiklik olmak üzere sınıfının hiçbir gereksiniminden ödün vermeden Berlingo'nun tüm bilinen işlevselliğini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. e-Berlingo iki farklı gövde uzunluğu ile yedi kişiye kadar oturma kapasitesi kullanıma sunarken, aynı zamanda geniş iç hacim, üç bağımsız arka koltuk, Modutop Tavan® çok işlevli tavan kaplaması ve açılan arka cam gibi Berlingo'ya özgü özellikleri de koruyor. Yükseltilmiş gösterge ekranı sürücünün hayatını kolaylaştırırken, yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dijital ekran tüm bilgileri sürücü ve yolculara iletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "Elektrikli Berlingo, yeterli menzil sunarak pratiklikten ödün vermeyen yapısıyla, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılarken, iki farklı konuya aynı anda cevap veriyor. e-Berlingo, akıcı ve sessiz bir sürüş, düşük sürüş maliyeti ve hava kalitesini koruma olmak üzere birçok avantaj sunuyor. Tüm bunlar bu sınıfın tüketicisinin beklentileri ve büyük hacimli araçlarda CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi çok daha hassas ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Hacimli gövde tiplerinde çok daha hassas olan çevresel sorunlara modern bir yanıt olan e-Berlingo, aynı zamanda çevresel ayak izine, otomobil bütçesine ve doğaya önem veren müşterilere hitap ediyor. En güncel elektrikli araç teknolojisini bünyesinde barındıran yapısıyla akıcı, sessiz ve çevreci bir sürüş sunan e-Berlingo, pratiklik, işlevsellik ve kullanım kolaylığı gibi Berlingo'ya has tüm özellikleri de sunmaya devam ediyor.

Elektrik modunda dingin ve akıcı bir sürüş

e-Berlingo, son derece sessiz ve titreşimden arındırılmış bir şekilde çalışan elektromotor, otomobili vites geçişleri olmadan ve ilk hareket anından kullanıma sunduğu yüksek tork değeriyle akıcı bir şekilde hızlandırıyor. Citroen e-Berlingo aynı zamanda yüksek oturma pozisyonu, yumuşak direksiyonu ve 10,8 metre dönüş çapı ile konforlu ve pratik bir sürüş sunuyor.

Elektromotor, seçilen sürüş moduna ve sürüş koşullarına bağlı olarak çalışıyor. Maksimum 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından 260 Nm tork üretimi ile e-Berlingo, seçilen sürüş moduna bağlı olarak 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Sürüş modları e-Toggle kumanda paneli üzerinden seçilebiliyor.

Toplam üç farklı sürüş modu bulunuyor. 80 kW/210 Nm üreten Normal mod, günlük kullanım için ideal bir performans-menzil dengesi sunuyor. 60 kW/180 Nm üreten Eko mod, ısıtma ve klima sistemini kapatmadan gücünü kısarak ve motorun güç ve tork üretimini sınırlayarak menzili uzatıyor ve sakin yumuşak bir sürüş sunuyor. 100 kW/260 Nm üreten Performans modu ise örneğin ağır yükleri taşımak üzere motorun gücünü en üst seviyeye çıkartarak performansı arttırıyor.

Hareket özgürlüğü için uzun menzil

e-Berlingo, sıfır emisyonlu yapısıyla kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine özgürce erişim sağlarken, farklı kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere uzun bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. e-Berlingo 50 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla sürüş koşullarına bağlı olarak 280 kilometreye varan elektrikli sürüş menzili sunuyor. En güncel elektrikli araç teknolojisini bünyesinde barındıran e-Berlingo'nun her iki gövde tipinde de aynı elektromotor ve batarya tipi bulunuyor.

Elektrikli güç-aktarma sistemi, yavaşlama ve fren anında enerji geri kazanımı sağlayarak menzili optimize ediyor. Kullanıcının enerji geri kazanımını optimize etmek için orta konsoldaki 'B' düğmesini etkinleştirmesi yeterli oluyor. Koltukların altına ve araç zeminine entegre edilen bataryalar kabin içi kullanım alanına etki etmiyor. Bataryalar elektromotor, ısıtma ve klima sistemlerinin enerji gereksinimini karşılıyor. Batarya şarj seviyesi gösterge panelinde yüzde şeklinde ve ayrıca seviyeli bir ışıklı panel ile gösteriliyor. Bataryalar sekiz yıl veya 160 bin km (bu garanti süresinin sonunda yüzde 70 batarya kapasitesi ile) garanti ile uzun kullanım ömrü sunuyor. Bir yıl veya 20 bin km sonra ve ardından her iki yılda veya 40 bin km'de bir gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya kapasite belgesi düzenleniyor.

Kolay şarj ve kontrollü maliyetler

e-Berlingo'nun şarj gereksinimlerini karşılamak üzere üç farklı çözüm sunuluyor. Bir Green'Up soket, bataryanın büyük bölümünün bir gecede şarj edilmesini sağlayarak günlük kullanım için hazır hale getiriyor. Mod 2 kablo evde, iş yerinde veya park alanında kullanım için devreye giriyor. Bu şarj modu standart 8A soketi veya gelişmiş 16A soket (Green'Up ünitesi ve soketi) ile uyumlu olup bataryayı 15 saatten daha kısa sürede tamamen şarj ediyor.Bireysel veya halka açık hızlı şarj, 3,7 ile 22 kW Wallbox hızlı şarj ünitesi kurulumunu ve isteğe bağlı olarak sunulan Mod 3 kablosu gerektiriyor. Böylece yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj etmek için 7 saat 30 dakika (tek fazlı 7,4 kW Wall Box) veya 5 saat (üç fazlı 11 kW Wall Box) yeterli oluyor.

Halka açık bir istasyonda süper hızlı şarj, şarj cihazına entegre Mod 4 kablosuyla 100 kW'a kadar gerçekleşiyor. Bu çözüm 50 kWh'lik bataryanın yüzde 80 doluluğa 30 dakikada ulaşmasını sağlıyor. e-Berlingo 100 kilometrede 18 kWh enerji tüketim ortalamasıyla sadece bakım maliyetiyle değil, kullanım maliyetiyle de kullanıcının yüzünü güldürüyor.

e-Berlingo, şarj işlemini ileri bir saat veya tarihe programlama özelliği sunuyor. Kullanıcı böylece elektriğin daha uygun olduğu saatler için şarj zaman ayarı yapabiliyor. Ayrıca araç şarjdayken kabin ön iklimlendirme ayarı ile kabin ısıtılabiliyor. Böylece bataryanın enerjisinden tasarruf edilebiliyor.

Elektrikli yaşam için faydalı hizmetler

Kullanıcı bataryanın şarj seviyesi ve menzil bilgilerine My Citroen uygulaması üzerinden akıllı telefon veya tablet ile uzaktan erişebiliyor. Yine My Citroen uygulaması üzerinden kabin ön iklimlendirme ayarı veya şarj zaman ayarı gibi işlemler de yapılabiliyor. Tüm bu bilgilere ve ayarlara ayrıca orta konsoldaki bağlantılı navigasyon ekranı üzerinden de erişim sağlanıyor.

Citroen, müşterilerini desteklemek için, ekipman (standart veya güçlü Green'Up priz veya Wallbox) ve evde veya iş yerinde kurulum dahil olmak üzere e-Berlingo'nun gereksinime uygun şarj çözümleri sunuyor. Her bir Avrupa ülkesi için önerilen ortaklar seçilmiş durumda. Citroen e-Berlingo bir dizi dış tasarım ayrıntısı ile içten yanmalı motora sahip versiyonlardan görsel olarak ayrışıyor ve bir elektrikli araç olduğunun sinyallerini veriyor. Yeni marka logosuna ev sahipliği yapan ön ızgarada, bagaj kapağındaki Berlingo isminin önünde bir "ë" logosu yer alırken ayrıca tamponlarda ve yanlardaki Airbumps® uygulamalarında "Eloksal Mavi" vurgular bulunuyor. Şarj soketinin kapağı içten yanmalı versiyondaki yakıt deposu kapağı ile aynı yerde bulunuyor.

Yeni Citroen e-Berlingo'nun iç mekanı da kullanımını kolaylaştırmak üzere şekillendirildi. Orta konsol e-Berlingo'ya özgü e-Toggle vites seçicisine ev sahipliği yapıyor. Kullanıcı buradan Park, Geri, Boş, Sürüş ve Fren fonksiyonları dışında Eko, Normal ve Performans sürüş modlarını da seçebiliyor.

e-Berlingo'nun 8 inçlik dokunmatik ekranı elektrikli araca özel bir "Enerji" menüsü içeriyor. Söz konusu menü, aktif sürüş modu, elektromotor ve batarya şarj seviyesi ile gerçek zamanlı elektrikli güç-aktarım sistemi akışı olmak üzere enerji akışı, kWh/100 km cinsinden her bir yolculuk için ortalama tüketim dahil tüketimle ilgili istatistikleri ve verileri ve şarj zaman ayarı veya kabin ön iklimlendirme ayarı gibi bilgileri gösteriyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak bir 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran da sunuluyor. Sürücüler, dijital gösterge ekranını, navigasyon sistemini, enerji akışı bilgilerini veya sürüş destek sistemlerini öne çıkartacak şekilde ihtiyacı doğrultusunda kişiselleştirebiliyor. e-Berlingo farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Kısa olan M versiyonu 4,40 metre ve uzun olan XL versiyonu ise 4,75 metre uzunluğa sahip.

Optimize edilmiş kullanım alanı

Elektrikli camlara sahip iki adet büyük sürgülü yan kapı, ağır ve hacimli nesneleri yüklemek ve boşaltmak için büyük bir bagaj kapağı, bagaj kapağının açılamadığı durumlarda hayatı kolaylaştıran bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam gibi özelliklerle e-Berlingo kolay bir erişim ve pratik kullanım özellikleri sunuyor. XL versiyonu, 4 bin litreye varan hacim ve 3.05 m yükleme uzunluğu ile geniş bir hacim veya geniş diz mesafesi ile 2.126 litreye kadar bagaj hacmi kullanıma sunuyor.

Kabin içinde sunulan fonksiyonel ve esnek yapı sayesinde versiyona bağlı olarak beş veya yedi yolcu taşıyabiliyor veya ağır ve hacimli nesneleri depolamak için geniş kargo alanına dönüşebiliyor. İkinci koltuk sırasında her biri aynı büyüklükte ve yolculara 156 mm diz mesafesi sunan üç adet bağımsız koltuk bulunuyor. Kullanım gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan koltuklar bağımsız veya tamamı katlanarak tamamen düz bir yükleme zemini elde dilebiliyor. e-Berlingo, 167 litre saklama alanı ve geniş bir bagaj kullanıma sunuyor. M gövde tipinde 775 litre olan bagaj hacmi XL gövde tipinde 1.050 litreye (beş koltuklu konfigürasyonda) çıkıyor. 92 litrelik 26 adet saklama alanı dışında Modutop Tavan® da sunuluyor. İkinci sıradaki koltuklardan ve bagaj kapağından bağımsız açılan arka camdan ulaşılabilen tavan rafı 60 litre hacim kullanıma sunuyor ve 10 kg'a kadar nesneleri taşıyabiliyor.

Aydınlık kabin

Citroen e-Berlingo 6,40 metrekare ile geniş cam alanları, iyice önde konumlandırılan ön cam ve cam tavandan oluşan kombinasyon farklı noktalardan kabin içine ışığın rahatlıkla dolmasını sağlıyor. Elektrikli güneşlik çok sıcak günlerde cam tavanı perdeleme olanağı sunuyor. Her bir yolcuya ait bağımsız okuma lambaları her bir yolcuya kendine ait aydınlık bir alan yaratma olanağı sunuyor.

e-Berlingo, sürüş rahatlığını ve güvenliğini destekleyen 18 farklı teknolojiyle donatılıyor ve bu özelliği ile sınıfına öncülük ediyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, bu segmentte tamamen yeni renkli yükseltilmiş gösterge ekranı, yokuş kalkış desteği, yan koruma desteği ile ön ve arka park sensörleri, Top Rear Vision geri görüş kamerası, akıllı farlar, elektrikli el freni, hız sabitleme ve hız sınırlandırma sistemi ve uygun park yerini otomatik olarak tespit eden ve manevra yaparak aracı park eden Park Assist gibi donanımlar sürücünün hayatını önemli oranda kolaylaştırıyor.

Aktif güvenlik freni, aktif şeritten çıkma uyarı sistemi, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, mesafe uyarısı, kahve molası uyarısı, römork bağlantısı denge kontrolü, eğim iniş yardımcısına sahip Grip Control kapsamı genişletilen trafik işareti tanımlama ve önerme sistemi ile kör nokta izleme sistemi gibi donanımlar ise sürüş güvenliğini destekliyor.

Yeni Citroen e-Berlingo, daha fazla güvenlik ve konfor için üç farklı bağlantı çözümü sunuyor. Citroen Advanced Comfort® programının bir parçasını oluşturan bu çözümler bağlantılı hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Ekran Yansıtma özelliği Apple CarPlay™ ve Android Auto ile uyumlu olup akıllı telefon ekranının araç ekranına yansıtılmasını sağlıyor. Kullanıcı böylece akıllı telefona ait içeriklere ve uyumlu uygulamalara araç ekranı üzerinden erişebiliyor.

Citroen e-Berlingo, Avrupa'da 2021 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu