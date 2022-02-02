Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Manchester United'ın forveti FIFA 22'den çıkartıldı

Geçtiğimiz hafta sonu hakkında çıkan cinsel saldırı iddialarıyla gözaltına alınan Manchester United'lı oyuncu Mason Greenwood, takımı ve takım arkadaşlarından gelen sert tepkilerden sonra bir tepki de EA Sports'tan geldi.

MASON GREENWOOD FIFA 22'DEN ÇIKARTILDI

Manchester United, Greenwood'un bir sonraki duyurusuna kadar kadroda yer almayacağını belirtti ve bunun üzerine EA Sports, Mason Greenwood'u FIFA 22 kadrosundan çıkarttığını bildirdi. EA Sports'un yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood, FIFA 22'deki aktif kadrolardan çıkarıldı. Ayrıca FIFA Ultimate Team (FUT) paketlerinde ve Ultimate Draft'ta görünmesi de askıya alındı." sözlerine yer verdi.

SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILDI

Polisler tarafından Greenwood'un ismini geçirmeden yaptığı açıklamada, "20'li yaşlarında bir erkek, tecavüz ve şiddet şüphesiyle gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı. Pazar sabah saatlerinde kız arkadaşı Greenwood hakkında sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu, ancak paylaştığı fotoğraf, video ve ses kayıtlarını kısa bir süre sonra sildi. Manchester United kulübü ise Greenwood'un hakkında çıkan iddialar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.