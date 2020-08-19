"Çinlilere yapılan satışlarda acente ve eksperlerin aldığı yüksek komisyon konut sektörüne darbe... Çinlilerin Türkiye'den ev almasına aracılık eden acente ve eksperlerin aldığı yüksek aracılık bedeli ile ilgili görüşlerini dile getiren Temeltaş Proje Geliştirme şirketinin Genel Müdürü Ahmet Temeltaş, "Çinlilerden aracı firmaların aldığı yüksek komisyon bedeli Türkiye'ye olan güveni kırıyor" dedi.

Çinlilerin Türkiye'den ev almasına aracılık eden acente ve eksperlerin aldığı yüksek aracılık bedeli ile ilgili görüşlerini dile getiren Temeltaş Proje Geliştirme şirketinin Genel Müdürü Ahmet Temeltaş, "Çinlilerden aracı firmaların aldığı yüksek komisyon bedeli Türkiye'ye olan güveni kırıyor" dedi.

Türkiye ile Çin arasında gerçekleşen ticaretin son zamanlarda artış göstermesi gayrimenkul piyasasında da kendini hissettirdi. TÜİK'in Temmuz ayı konut satış rakamlarına göre 229 bin 357 konutun satıldığı, bu rakamın 2 bin 741'ini yabancıların aldığı gözleniyor. Temmuz ayında ise Çinli vatandaşların aldığı ev sayısı 57 olurken bu sene ilk kez Çinli vatandaşların ilk 3'e girmesi de sektörde hareketlilik yaşattı. Türkiye'den 250 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık verilmesinin etkisiyle de özellikle Türkiye'nin pandemi dönemindeki başarısı yabancıları Türkiye'ye çekti.

Türkiye, koronavirüse karşı sağlık alt yapısıyla gücünü dünyaya göstermeye devam ederken diğer taraftan yabancıya konut satan aracı firmaların aldığı yüksek komisyon bedeli bu güveni sarsıyor. Çinlilerin Türkiye'den ev almasına aracılık eden acente ve eksperlerin aldığı yüksek aracılık bedeli ile ilgili görüşlerini dile getiren Temeltaş Proje Geliştirme şirketinin Genel Müdürü Ahmet Temeltaş, "Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınında Türkiye'nin verdiği mücadele tüm dünyada fark oluşturdu. Türkiye'nin sağlık alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu gören yabancı yatırımcılar bu dönemde gayrimenkul satın almak için Türkiye'yi seçti. Çinlilere konut satışı gerçekleştiren kurumsal olmayan acente ve aracılar evi satarken yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aracılık bedeli adı altında komisyon alıyor. Faturasız yapılan işlemlerle bir şekilde fiyat farkı gösterilmezken yabancıların Türkiye'ye olan güvenini kaybediyoruz. Türkiye'de kalması gereken paranın da bu şekilde yabancı ülkelere geri gittiğini görüyoruz. Dünya örneklerinde yabancıya konut satışında komisyon bedelinin yüzde 5-10 arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'deki satışlarda da durum bu şekilde olmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA