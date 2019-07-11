Ciner Medya Grubu'nun patronu Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, oyuncu Gözde Türkpençe ile dünyaevine girdi!
Ciner Medya Grubu'nun patronu Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Gözde Türkpençe ile Four Seasons Hotel'de evlendi.
Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner oyuncu Ahu Türkpençe'nin kız kardeşi olan oyuncu Gözde Türkpençe ile dün akşam nikah masasına oturdu. Atilla Ciner, Mehmet Dudu imzalı özel dikim takım elbise giyerken oyuncu Gözde Türkpençe ise Nedret Taciroğlu tasarımı gelinlik giydi. Türkpençe, Instagram'dan destek olan herkese teşekkür ederek, düğünden fotoğrafları yayınladı.
GÖZDE TÜRKPENÇE KİMDİR?
Gözde Türkpençe, 1984'de İstanbul'da doğdu.Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu Ahu Türkpençe'nin kardeşidir.
Dans bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Gözde Türkpençe, oyunculuk kariyerine 2007 yılında yayınlanan "Şöhret Okulu" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında Türkan, Canan, Küçük Hesaplar, Güzel Çirkin gibi projelerde rol alan Gözde Türkpençe, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen dizilerden biri olan "Ulan İstanbul" adlı dizide dikkat çekti. Bu dizide Esra karakterini canlandırdı. Gözde Türkpençe baş rollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı ve Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan "Cesur ve Güzel" dizisinde Banu karakterini canlandırıyordu.
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para yokkı evlenelımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hiçbişey paranın satın alma gücüne erişemiyorCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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PARA VAR ÇARE VAR. PARA KİMDE OLURSA EN YAKIŞIKLI O OLUYOR DEMEKKİ. KEYİFLİ TAKILMALARCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ERKEĞİN GÜZELİ ÇİRKİNİ OLMAZ CÜZDANI DOLU YADA BOŞ OLANI OLUR4 Yayından Kaldır
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ZENGİNİN OĞLU OLMASA BAKAR MIYDI ACABA?NEYSE BİZE TEBRİK ETMEK DÜŞERCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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paralı tombalaklar bu yıl yine modaCevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
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Ey para sen nelere kadirsinCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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normalde bununla helaya bile girmez ama para olunca dünya evine giriyor işte:)Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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Normalde bu adamın yüzüne bakmazdıCevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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İYİ YERE KAPAK ATMIŞ. . . . .Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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