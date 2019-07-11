Ciner Medya Grubu'nun patronu Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner, oyuncu Gözde Türkpençe ile dünyaevine girdi!

Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner oyuncu Ahu Türkpençe'nin kız kardeşi olan oyuncu Gözde Türkpençe ile dün akşam nikah masasına oturdu. Atilla Ciner, Mehmet Dudu imzalı özel dikim takım elbise giyerken oyuncu Gözde Türkpençe ise Nedret Taciroğlu tasarımı gelinlik giydi. Türkpençe, Instagram'dan destek olan herkese teşekkür ederek, düğünden fotoğrafları yayınladı.

Turgay Ciner

GÖZDE TÜRKPENÇE KİMDİR?

Gözde Türkpençe, 1984'de İstanbul'da doğdu.Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Modern Dans Bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu Ahu Türkpençe'nin kardeşidir.

Dans bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Gözde Türkpençe, oyunculuk kariyerine 2007 yılında yayınlanan "Şöhret Okulu" adlı dizi ile başlamıştır. Sonrasında Türkan, Canan, Küçük Hesaplar, Güzel Çirkin gibi projelerde rol alan Gözde Türkpençe, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen dizilerden biri olan "Ulan İstanbul" adlı dizide dikkat çekti. Bu dizide Esra karakterini canlandırdı. Gözde Türkpençe baş rollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı ve Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan "Cesur ve Güzel" dizisinde Banu karakterini canlandırıyordu.