ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI
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ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Çine ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın- Muğla karayolu Karpuzlu Kavşağında meydana geldi. Çine yönünden gelerek Karpuzlu yönüne dönen Süleyman Öztürk idaresindeki 09 C 2979 plakalı hafif ticari araçla, İzzet Okumuş yönetimindeki 63 AB 009 plakalı otomobil çarpıştı. Öztürk'ün kullandığı araç, takla atarak devrildi. Kazada sürücü Süleyman Öztürk ile İzzet Okumuş ve oğlu Tosun Okumuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Süleyman Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI
ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI
ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI
ÇİNE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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