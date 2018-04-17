Çin Merkez Bankası Birçok Banka İçin Zorunlu Karşılık Oranlarını 100 Baz Puan Düşürdü

– Çin Merkez Bankası (PBOC) 25 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çoğu ticari banka ve yabancı bankanın zorunlu karşılık oranlarını düşürme kararı aldığını açıkladı.

PBOC'nin web sitesinden yapılan yazılı açıklamada, halen yüzde 15-17 düzeyinde bulunan "zorunlu karşılık oranının" birçok banka için 100 baz puan düşürüldüğünü duyurdu. - İstanbul