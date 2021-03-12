Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepkili

12.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:16
Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepkili

Çin, ABD'yi Çinli teknoloji devi Huawei'ye getirdiği yeni kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Çin, ABD'yi Çinli teknoloji devi Huawei'ye getirdiği yeni kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin davranışı sadece Çinli şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'ye ve ülkedeki iş ortamına da zarar veriyor." dedi.

Cao, ABD'nin, güvenilmez bir ülke olduğunu yine kanıtlandığını belirtti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin ardından koltuğu devralan Joe Biden da Çinli teknoloji devi Huawei'yi hedef alan karara imza atmıştı.

Joe Biden yönetimi, Çinli Huawei ile çalışan bazı tedarikçilere 5G cihazlarda veya bunlarla kullanılacak ürünleri ihraç etmelerini yasaklayarak yeni kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beyoğlu Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepkili - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:17:23. #1.14#
title