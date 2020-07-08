Çin, Hong Kong'da "Ulusal Güvenlik Bürosu"nu açtı
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Çin, Hong Kong'da "Ulusal Güvenlik Bürosu"nu açtı

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Pekin yönetimi, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Bürosu'nun açılışını yaptı.

Çin, Hong Kong'da
08.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:01

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Pekin yönetimi, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Bürosu'nun açılışını yaptı.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, açılış etkinliğine, büronun başına getirilen Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Guangdong Parti Komitesi Genel Sekreteri Cıng Yenşiong, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung ve ÇKP yetkilileri katıldı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, açılışta yaptığı konuşmada, yeni ofisin açılışını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Ulusal Güvenlik Bürosu, 3 Temmuz'da kurulan Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonunda alt birim olarak yer alıyor.

Cıng, protestolarda sert tutumuyla öne çıkmıştı

Büronun başına getirilen Cıng, Guangdong eyaletine bağlı Vukan kasabasında hükümet ile halk arasında arazilere devlet tarafından el konulması meselesi nedeniyle çıkan protestolarda sert tutumuyla öne çıkmıştı.

Eğitim Bürosu Bakanlığından yapılan açıklamada, okul yönetimlerinin, siyasi mesajlar verdiği gerekçesiyle "Glory to Hong Kong" isimli protesto marşının öğrenciler tarafından çalınması, söylenmesi veya yayınlanmasına izin vermemesi gerektiği belirtildi.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu

Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonunun, Hong Kong'da ulusal güvenliği korumaya yönelik politikalar geliştireceği belirtilen yasada, bölgedeki hiçbir kurum, organizasyon veya kişinin, komisyonun çalışmasına müdahale edemeyeceği ve aldığı kararların yargı tarafından incelenmeyeceği aktarılıyor.

Personelini, Çin hükümetinin atayacağı belirtilen büronun ise ulusal güvenlik konusunda bilgi ve istihbarat toplayacağı, ulusal güvenliği tehlikeye atan vakalarla ilgileneceği belirtiliyor.

Çin hükümeti ve Baş Yönetici Lam, "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" belirttikleri yasayla, Hong Kong'daki yasal boşlukların doldurulacağını savunuyor.

Batılı ülkeler ise Hong Kong'da 1997'den bu yana sağlanan yüksek otonominin zarar göreceğini ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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