Çin'den ABD Askeri Gemisi İle İlgili Açıklama

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ABD'nin eylemlerinden büyük hoşnutsuzluk duyduğunun ve buna kararlılıkla karşı çıktığının altı çizildi.

Lu Kang, dün ABD'nin "Stethem" isimli destroyerinin Xisha Adaları açıklarına geldiğini, Çin'in ise buna karşılık bölgeye askeri gemileri ile jetlerini gönderdiğini ifade etti.

Lu Kang, Xisha Adaları'nın Çin topraklarının bir parçası olduğuna ve yabancı askeri gemilerin Çin'in deniz sahasını ihlal etmesi ile ilgili maddelerin Çin yasaları tarafından net bir şekilde belirlendiğine işaret etti.

Lu Kang, ABD'nin "seyrüsefer serbestisi bahanesiyle" Xisha Adaları açıklarına bir kez daha askeri gemi göndermesinin, Çin'in yasalarına ve ilgili uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, bu girişimin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini, bölgedeki barış, güvenlik ve asayişe zarar verdiğini ve Çin'in adalardaki tesislerinin ve personelinin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bu durumun ciddi siyasi ve askeri bir provokasyon olduğunu dile getiren Lu Kang, Çin'in ABD'nin eylemlerinden büyük hoşsuzluk duyduğunu ve buna kararlılıkla karşı çıktığını vurguladı.

Lu, ABD'den Çin'in egemenliğini ihlal eden ve güvenliğine tehdit oluşturan provokasyon eylemlerini derhal durdurmasını istediklerini vurgulayarak, Çin'in egemenliği ile güvenliğini korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağını ifade etti.