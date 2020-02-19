Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti ama yeni vaka sayısı düşüşte
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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti ama yeni vaka sayısı düşüşte

Koronavirüsün yeni tipi olan Covid-19 virüsünden ölenlerin sayısı 2 bini geçti ancak yeni vaka sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

19.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:04
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti ama yeni vaka sayısı düşüşte

Koronavirüsün yeni tipi olan Covid-19 virüsünden ölenlerin sayısı 2 bini geçti ancak yeni vaka sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor.


Çin'de yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 4'e yükseldi. Bir kişi de Hong Kong özel bölgesinde hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı son iki gündür süren düşüş eğilimini takip etti. Dün belirlenen yeni vaka sayısı 1744 olarak kayda geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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