Çin'de koronavirüs salgını hız kesmiyor: Covid-19'dan dolayı son 24 saatte 121 kişi öldü
Çin genelinde virüsün aldığı can sayısı bin 381'e ulaşırken, yeni tespit edilen vaka sayısı ise 5 bin 90'a çıktı. Ülkede son 24 saatte Covid-19'dan dolayı 121 kişi öldü
14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:02
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hız kesmeden can almayı sürdürüyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre son 24 saatte Covid-19'dan dolayı 121 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde virüsün aldığı can sayısı bin 381'e ulaşırken, yeni tespit edilen vaka sayısı ise 5 bin 90'a çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com