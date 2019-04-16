Çin'de İyi Bir Algı İnşa Edebiliriz"

Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Çin'e ihracatın yüzde 80'ine bakıldığında "Onlar aldığı için biz satmış gibi" bir görünümün dikkat çektiğini belirterek, Türk ihracatçılarının bu kompozisyonu çok rahat değiştirilebileceğini ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından birlik binasında "Hedef Pazar: Çin" konulu seminer düzenlendi.

İhracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katılarak bir konuşma yapan Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Daire Başkanı Hakan Akgün, Türkiye'nin 2,9 milyar ihracat 20,7 milyar dolar ithalat yaptığı Çin pazarına mermer, traverten, krom gibi tüketiciyi doğrudan ilgilendirmeyen ürünleri ihraç ettiğini belirtti.

Çin pazarının Türkiye için en önemli potansiyel pazar olarak dikkat çektiğini vurgulayan Akgün, "Çin'e yaptığımız ihracatın yüzde 80'ine baktığımızda onlar aldığı için biz satmış görünüyoruz. Bu kompozisyonu çok rahat değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Daha üst potansiyele çıkabilmenin önünde engel olarak çeşitli faktörler tespit ettik. Bir ticaret eylem planı hazırladık." dedi.

İki ülke arasında Akdeniz ve Uzakdoğu iş yapma kültürlerindeki farklılıklardan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu, bunu aşan Türk firmalarının çok başarılı olduğuna tanıklık ettiklerini dile getiren Akgün, özellikle tarım sektörüyle ilgili ciddi pazar potansiyeli gördüklerine işaret etti.

Tarım ürünlerine yönelik iki ülke arasındaki protokoller üzerinde çalıştıklarını, kiraz, süt ve Antep fıstığıyla ilgili protokollerin tamamlandığını aktaran Akgün, "Çinli makamların çalışma şeklinden dolayı bu protokollerin uygulanması süreçlerinde de yavaşlıklar oluyor. Süt ürünleri konusunda çok hassaslar. Bir heyet geldi, tesisleri gezdi ve gayet memnun ayrıldılar. Özellikle süt tozu ve peynir altı suyu alımı konusunda yol alacağız." diye konuştu.

"Türk malı algısı yok"

Akgün, Çin'de 'Avrupa malı her zaman iyidir' algısının bulunduğunu ancak Türk mallarıyla ilgili iyi ya da kötü bir algı oluşmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çinli tüketicinin gözünde iyi bir algı inşa edebiliriz. Yabancı ürünleri her zaman denenebilir buluyorlar. Sadece alıcılara yönelik komunlandırma değil WeChat, Alibaba gibi internet platformlarında da görünür olmamız gerekiyor. Şangay İthalat Fuarı da mutlaka katılım gösterilmesi gereken bir organizasyon olarak dikkati çekiyor."

TÜSİAD Çin Network Üyesi Halil İbrahim Topal, ihracatçılara Çin iş kültürü hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA